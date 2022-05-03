На початок шістдесят дев’ятої доби протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог намагається коимпенсувати значні втрати техніки в своїх підрозділах. Так, за наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 02 травня 2022 року було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами території України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В той же час за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА «Орлан-10» та один БпЛА «Форпост».

А на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника. На цьому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ, але ворожі зусилля не дають значних результатів.

А в тимчасово зайнятих агресором містах і селах розвивається рух опору, адже там російські окупанти збільшують кількість вбивств і катувань мирних мешканців.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли історію померлого в рашистських катівнях в Херсоні ветерана АТО, батька чотирьох дітей Назара Кагальняка.

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