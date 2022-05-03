Світ об'єднався, щоб росія не вбивала дітей: Зеленський розповів страшні подробиці ракетного удару ворога по Одесі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 2 травня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі та зруйнували гуртожиток, де жили діти та підлітки.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні за підсумками 68-го дня війни.

«Убили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти та гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все», — наголосив він.

За словами Зеленського, у Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад сто років.

Він додав, що її збудували ще бельгійці для цього міста, вона витримала дві світові війни, проте виявилася «страшною загрозою» для сучасної росії.

Глава держави зазначив, що 220 українських дітей убито російською армією з 24 лютого.

«І це ми ще знаємо не про всіх, тому що не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави» , — уточнив він.

Крім того, 1570 навчальних закладів зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілу.

«Саме тому весь вільний світ об'єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста, як це робить Росія», — наголосив він.

Також Володимир Зеленський назвав 68-й день нашої героїчної оборони, 68-м днем самознищення росії.

«Якщо колись у цієї держави і було те, що ми називаємо репутацією, то зараз росія щодня робить такі речі, які просто унеможливлюють будь-яку адекватність», — зазначив президент.

Як приклад, глава Української держави звернув увагу на той факт, що 1 травня міністр закордонних справ росії «відкрито і не соромлячись» сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв і що нібито Адольф Гітлер мав єврейську кров.

«Ці слова означають, що Вищий дипломат росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів», — сказав Зеленський.

Він додав, що через ці слова глави російського МЗС в Ізраїлі виник скандал.

«Але ніхто не чує заперечень чи виправдань з Москви, отже, там погоджуються з тим, що сказав їхній міністр закордонних справ… Такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що керівництво росії забуло всі уроки Другої світової війни. А може ніколи й не вчило «тих уроків», — вважає глава держави.

На його думку, слова міністра закордонних справ росії — великого знавця гітлеризму — були не випадковими, і не випадково російські окупанти на українській землі створюють так звані фільтраційні табори, через які проводять тисячі українців, де вбивають, катують, ґвалтують їх.

«Не випадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників або депортують як безкоштовну робочу силу. Не випадково вони ведуть так звану тотальну війну на знищення всього живого, після якої залишається тільки спалені руїни від цілих міст і сіл. Щоб робити це, потрібно повністю відкинути мораль і досягнення переможців нацизму. Але якщо такі люди у російському керівництві, це не означає, що вони можуть судити по собі про інших у Європі чи світі» , — наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо росіяни посилають своїх громадян помирати «десятками тисяч на чужій землі і навіть не забирають тіла вбитих з вулиць, з доріг, з полів, то це не означає, що решта всіх схожих на них».

«Якщо серед них є люди, які самі походять з України, але підтримують винищення українців та українців, то це не означає, що всі інші відмовилися від нормальної людської моралі», — додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловив переконання в тому, що зруйновані життя людей і знищене майно нічого не дасть росії, а лише збільшуватиме токсичність цієї країни і кількість тих, хто працюватиме на ізоляцію країни-агресора.

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