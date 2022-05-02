Особисто катував і вбив щонайменше чотирьох людей: слідчі встановили одного з рашистських катів Бучі

Командир підрозділу нацгвардії росії Сергій Колоцей названий першим підозрюваним у вбивствах мирних жителів Бучі під Києвом.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова, показавши фото російського окупанта. У тому числі й у поштовому віддаленні, де він відправляв на батьківщину награбоване у будинках українців. Вона також виклала фотографію трьох убитих чоловіків із Бучі, які лежать на вулиці.

«Це фото стало одним із символів звірств у Бучі — тіла розстріляних цивільних із зв'язаними за спиною руками на вулиці Яблонській. На фото троє жертв, четвертий вбитий у кадр не потрапив. У трьох вогнепальні поранення голови, у четвертого чоловіка прострілено внутрішні органи та скелет. Всі вони стали жертвами окупантів. На другому фото (головне) — командир підрозділу Управління федеральної служби військ нацгвардії росії Ульяновської області. У білоруському поштовому відділенні з колегами-військовослужбовцями відправляє намародерене по домівках наших співвітчизників. Його „подарунок“ з України до Ульянівська — капот автомобільного багажника», — пише Венедиктова.

Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець убив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі, а 29 березня катував, змушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії, ще одного цивільного.

«Проукраїнськи налаштованого місцевого жителя „на підвалі“ він бив руками, прикладом автомата і гардою ножа. Чоловіка вивозили на місце страти, де імітуючи розправу, стріляли біля його вуха. Окремим збоченим виглядом знущання і залякування потерпілого був примус його нюхати мертву людину», — пише Венедиктова.

Росгвардійцю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних із умисними вбивствами (ч.1,2 ст. 438 КК України).

«Якщо ви пізнаєте цього російського військовослужбовця і маєте свідоцтва про його причетність до інших звірств — надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097−053−04−65, 097- 838−31−87, 050−107−66−75; Бучанська окружна прокуратура: 063−530−69−06» , — додала генпрокурорка.

За словами керівника ГУНП у Київській області Андрія Небітова, на Київщині вже виявили 1202 убитих російськими окупантами цивільних громадян, 300 людей залишаються зниклими безвісти. Також поліції відомі дані 250 солдатів, які причетні до скоєння військових злочинів на території області. Сто із них приїхали воювати в Україну із Твері. Списки російських військових знайшли під час огляду деокупованих територій.

Нагадаємо, що 3 травня у Бучі та Бучанському районі Офіс Генерального прокурора спільно з Бучанською міською радою організує безкоштовний ДНК-аналіз для родичів загиблих під час російської окупації на території району.

Фото Офісу генпрокурора

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