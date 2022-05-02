Призовуть не лише офіцерів: у Міноборони прогнозують продовження мобілізації в Україні

В Україні, де дію воєнного стану продовжили до 25 травня, мобілізація може продовжитися й після цієї дати.

Як повідомляє «Ліга», про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. За його словами, з початку широкомасштабної агресії росії кількісні та якісні показники мобілізації було виконано на 100%.

«Мобілізація триває, але триває у значно меншому темпі, тому що наприкінці лютого та на початку березня здебільшого була укомплектована бойова компонента як ЗСУ, так і інших сил оборони. Зараз ми проводимо лише доукомплектування в/ч» , — зазначив він і додав, що були призвані мотивовані люди, хоча є й такі, які ухиляються від мобілізації, проте на загальну картину вони не впливають.

За його словами, після 25 травня мобілізуватимуть не лише офіцерів: «Можливо, потрібні будуть офіцери, можливо, сержанти, можливо, солдати… Все залежатиме від ситуації, яка складається на фронті».

Він також пояснив, що термін «мобілізація» не передбачає добровільний порядок прибуття на службу: «Якщо військовозобов'язаний отримав повістку та незаконним способом виїхав за кордон, це означає, що він ухиляється від свого обов'язку, це кримінальна відповідальність. Тобто такі особи відповідатимуть за законом».

Водночас у Центрі протидії дезінформації повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях ворог розповсюджує дезінформацію про примусову мобілізацію в Україні: «Серед жителів тимчасово окупованих населених пунктів загарбники активно поширюють інформацію про нібито загальну примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в'їжджають на підконтрольну Україні територію. Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах… Це є дезінформацією, покликаною зберегти найбільше населення на тимчасово окупованих територіях. Саме це може призвести до ускладнення ведення бойових дій української армії».

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Фото Генштабу ЗСУ

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