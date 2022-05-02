Пакують трупи на продуктовому складі: стало відомо, як окупанти позбавляються тіл тисяч загиблих жителів Маріуполя

У Маріуполі, поряд з яким захотять братські могили, в яких поховані тіла загиблих, окупанти транспортують трупи машинами, якими до міста доставляється гуманітарна допомога.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, раніше не було відомо, як окупанти вивозять тіла до місць поховань.

«Інформація була дуже різною, але жодних підтверджень від надійних джерел не було. На допомогу прийшли самі окупанти. Під час організації туру пропагандистів „пресслужба ДНР“ оприлюднила відео з дрону для картинки „відновлене життя“. На одному з кадрів (позначка 3) ми помітили скупчення великих вантажівок, спеціального транспорту та людей біля завалів одного з будинків. На попередніх відео, знятих того ж дня, ми звернули увагу на відсутність техніки та вантажівок у тому будинку (мітка 2). У цей час вантажівки були на видачі гуманітрки у піар акції пушилина (позначка 3). Це наштовхнуло нас на жахливу гіпотезу», — пише Андрющенко.

Версію попросили перевірити людей, які перебувають у Маріуполі, та отримали підтвердження, що тіла вивозять у вантажівках, які доставляють гуманітарку: «Відзначимо відразу — це не поодинокий випадок, а реальний масовий характер і відточений механізм. Як би дико це не звучало — у вантажівках „гуманітраного вантажу“ Тобто, ті ж вантажівки, які завозять „гуманітарні подачки“ в Маріуполь, на зворотному шляху завантажуються тілами загиблих. У разі великого скупчення в одному будинку вантажівку підганяють прямо до нього. У разі невеликого скупчення завантаження страшного вантажу відбувається у продуктових складах біля „Метро“, де і проходить упаковка тіл загиблих».

Далі вантажівки, за попередньою інформацією, їдуть до місць базування мобільного крематорію в Харцизьку. Ця інформація уточнюється. «Жахлива „оптимізація“ логістики. Їжа в обмін на трупи — справжнє обличчя росії» , — додав радник мера Маріуполя.

Він також прокоментував інформацію про те, що у місті окупанти спалювали тіла загиблих у мобільних крематоріях.

Раніше у міськраді Маріуполя заявляли, що лише в одній братській могилі під Маріуполем можуть бути поховані близько дев'яти тисяч тіл загиблих.

Фото зі сторінки Петра Андрющенка у соцмережах

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