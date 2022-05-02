В Україні запустили проект, який допоможе переселенцям знайти житло: як користуватися послугою

Для вимушених переселенців, яким Кабмін обіцяє нову програму фінансової допомоги, запустили проект «Там, де вас чекають». Він створений для допомоги людям, які тікають від війни, знайти тимчасове житло в Україні.

Як повідомляє «Пенсійний кур'єр», інформацію про те, куди краще евакуюватися, можна знайти на порталі https://public.tableau.com.

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На сайті можна знайти актуальну кількість місць, які кожна область може запропонувати для безкоштовного розселення; номери телефонів контактних центрів у областях, куди можна звернутися за допомогою.

Також повідомляється, що ВПО допомагають реєструватися в єдиній системі евакуйованих та знаходити їм житло на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Лозовій та в деяких поїздах працівники «Укрзалізниці».

Раніше міністерка соцполітики Марина Лазебна повідомляла, що 2−3 травня до «Ощадбанку» надійде черговий транш для виплат переселенцям.

Фото зі сторінки УЗ

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