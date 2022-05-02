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Україна

Добре горить: окупантів наздогнала Чорнобаївка-18

16:54 2 травня 2022
Вибух

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про черговий вдалий удар ЗСУ по позиціях росіян на окупованій Херсонщині.

«Чорнобаївка — 18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так, багато разів поспіль», — написав він на своїй сторінці в соціальних мережах.

По мережі вже розходиться відповідне відео. Кажуть, що вибух був дуже потужним.

Але, як кажуть, не Чорнобаївкою єдиною. ЗСУ кілька разів завдавали ударів по острову Зміїний, де свої підрозділи розмістив супротивник. А вранці 2 травня біля цього острова було знищено два катери супротивника. Удару було завдано з "Байрактара".

 

 

 

Нагадаємо, що у квітні в районі Чорнобаївки було знищено склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим).

Фото — скріншот

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