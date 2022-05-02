Загін «вагнерівців» розгромлений на Луганщині: полонені найманці розповіли про свої втрати в Україні

На Луганщині українські військові розгромили російських найманців зі штурмового загону «Барс-7» (зі складу ПВК Вагнера, яка вербувала найманців для війни в Україні), які прорвалися до першої траншеї опортного пункту ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов і додав, що у ближньому бою противник був розгромлений. «Російські війська зазнали тяжких втрат, багато вбитих, а 7 найманців загону „Барс-7“ взято у полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати росії на зарплату 205 тисяч рублів», — зазначив він.

Серед полонених — майор Віктор Коржавін із Челябінської області, радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров із Уфи, Суднєв Валерій із Іжевська, молодший сержант Юшков Дмитро, мешканець Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин росії із Томська.

Найманці розповіли, що їхній загін потрапив на фронт 20 квітня. За 10 днів, як розповіли полонені, їхні втрати становили близько 150 убитими та 400 пораненими.

«Дорослі люди, які, за їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, водити машини і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну прямо жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти «порожню висоту», — іронізує Бутусов.

А в командуванні десантно-штурмовими військами ЗСУ повідомили про успішну операцію в Донецькій області, де було знищено групу спеціального призначення гу гш зс окупантів із Сибіру. Це сталося у районі Ямполя (відео 18+).

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що «вагнерівців» готували для замаху на українське керівництво — президента та прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що на початку березня цього року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росія планувала перекинути під Київ близько тисячі бойовиків із ПВК Ліга (раніше ПВК Вагнера), а розвідка Міноборони України — що «вагнерівці» вже перебували на українській території та брали участь у бойових діях у складі російської армії.

Фото — скріншот

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