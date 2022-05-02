Ворог атакував позиції ЗСУ на Чернігівщині, активно готується до наступу на Слов'янськ та Сєвєродонецьк, — Генштаб

У прикордонних з Україною районах Брянської області росії, де з квітня цього року періодично лунали вибухи на різних об'єктах, встановлено посилені адміністративно-поліцейський та контррозвідувальний режими — на основних дорогах та поблизу населених пунктів встановлено КПП.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що противник зі своєї території з мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки Чернігівської області.

Щодо ситуації на фронті, то ворог продовжує обстріли Харкова та населених пунктів Уди та Прудянка. На Ізюмському напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов'янськ. А на Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж усієї лінії зіткнення.

«На Лиманському напрямі противник здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман — Сіверск з метою витіснення їх з позицій та створення умов наступу на Слов'янськ. На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля ворог зосередив на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. На Попаснянському напрямку противник намагався поліпшити тактичне становище в районі Попасної, посиливши війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи. На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БПЛА», — йдеться у повідомленні.

ВСУ давали гідну відсіч ворогові — протягом 1 травня підрозділи ППО збили десять БПЛА «Орлан-10». Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та десять одиниць автомобільної техніки супротивника.

Нагадаємо, що днями ЗСУ провели успішну операцію на Ізюмському напрямку. У мережі з'явилися повідомлення про ліквідацію російського генерала і навіть поранення начальника генштабу вс рф герасімова. Щоправда, остання інформація не підтвердилася. Так, «Нью-Йорк таймс» повідомляла, що герасімов покинув Ізюм ще до удару по базі росіян, а Арестович взагалі засумнівався в тому, що начальник російського генштабу там був.

Фото Генштабу ЗСУ

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