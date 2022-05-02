Те, які «мішені» вибирає для себе російська армія, доводить: це війна на знищення, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні розповів про евакуацію цивільних з «Азовсталі» в Маріуполі та назвав дії росії на нашій території війною на винищення.

«Російські війська продовжили завдавати ударів по території нашої держави. Те, що вони обирають собі за цілі, ще раз доводить, що війна проти України для російської армії — це війна на винищення. Били по складах агропідприємств, зруйнували склад із зерном, обстріляли склад з добривами. Продовжили бити по житловим кварталам у Харківській області, на Донбасі тощо. Підтягують сили на південь країни, щоб спробувати атакувати наші міста та громади на Дніпропетровщині», — зазначив він і додав, що не знає, що може стати стратегічним успіхом країни-агресора у цій війні.

За словами президента, зруйновані життя людей і знищене майно нічого не дасть росії, а лише збільшуватиме токсичність цієї країни та кількість тих, хто працюватиме на ізоляцію рф.

Зеленський також зазначив, що напередодні вперше за всі дні війни запрацював життєво необхідний коридор з Маріуполя — частину людей вдалося вивезти з території «Азовсталі»: «Вперше було дві доби припинення вогню на цій території. Вдалося вивезти понад сто цивільних — насамперед жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на „Азовсталі“. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть до Запоріжжя вранці. Дай Боже, щоби все це не зірвалося!»

Евакуація з Маріуполя анонсувалась і на ранок 2 травня з 7:00. Місце збору біля ТРЦ «Порт Сіті». За підтримки ООН та Червоного Хреста було узгоджено дві додаткові локації для посадки людей до евакуаційної колони, яка виїде з Маріуполя. Це — селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. До евакуаційної колони можна приєднатися і на власному транспорті.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що в кремлі не зважають на величезні втрати російської федерації у війні і продовжують відправляти в Україну війська, які неминуче гинуть під ударами ЗСУ.

Фото Офісу президента

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