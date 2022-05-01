Противник не просунувся на жодному з напрямків і намагається мститися репресіями проти мирного населення, — Генштаб

Зазнавши втрат на Ізюмському напрямку і в районі населеного пункту Старий Салтів на Харківщині, а також в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле на Донеччині ворог, тим не менше, продовжує вести наступальні дії. Про це повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ.

Тож основні зусилля окупанти нині зосередили на Криворізькому напрямку, де здійснювали артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки. Паралельно на Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

Тим часом на захоплених територіях російські війська продовжують протиправні дії проти громадян України, зокрема, перешкоджають вільному їх переміщенню на підконтрольні Україні землі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо і про внутрішні розбірки окупантів на Херсонщині.

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