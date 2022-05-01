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Зеленський підтвердив евакуацію з «Азовсталі»: перші сто людей мають завтра прибути до Запоріжжя

18:29 1 травня 2022
Зеленський підтвердив евакуацію з «Азовсталі»: перші сто людей мають завтра прибути до Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі.

Про це глава держави написав у своєму Twitter .

«Почалася евакуація цивільних з „Азовсталі“. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну Україні територію», — написав Зеленський.

Також він уточнив, що завтра евакуйованих із «Азовсталі» відправлять до Запоріжжя.

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При цьому президент подякував українській команді, яка разом із співробітниками ООН бере участь у роботі з порятунку цивільних із території заводу.

Також евакуацію з «Азовсталі» підтвердили член переговорної групи з Росії Давид Арахамія та віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Паралельно в неділю, 1 травня, стало відомо, що окупанти вивезли з оточеного Маріуполя понад 50 людей, відправивши їх у фільтраційний табір російських військ.

Нагадаємо, останніми днями рашисти активізували «зачистку» Маріуполя, готуючи місто до т.зв. «парад безсмертного полку» 9 травня.

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