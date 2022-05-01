Самовільне залишення військової частини або місця служби та дезертирство: чим це загрожує

В Україні третій місяць війна, і в умовах воєнного стану та загальної мобілізації дуже важливо, щоб кожен армієць належно ніс військову службу та завжди був готовим стати на захист держави. Проте ми не можемо виключати поодинокі випадки чи то самовільного залишення служби, чи то дезертирства. Тому допомагаємо розібратися, що це за поняття та чим загрожує недотримання воєнних уставів.

— Під самовільним залишенням розуміють те, що вчиняють неправомірно, без дозволу керівництва, — каже юристка Юлія Рябець. — Ці порушення передбачають адміністративну або кримінальну відповідальність.

Самовільне залишення військової частини чи місця служби військовослужбовцем-строковиком або неявка протягом 3-х днів без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення/переведення, з відпустки, відрядження чи лікування. Покарання — 5 днів арешту з утриманням на гауптвахті (місце, де примусово утримують військовиків-порушників військової дисципліни). Повторне вчинення такого правопорушення протягом року. Покарання — від 7 до 10 днів арешту з утриманням на гауптвахті.

Неявка протягом 10 днів військовослужбовця (крім строкової служби), військовозобов’язаного та резервіста без поважних причин з відпустки, відрядження, лікування, призначення/переведення. Покарання — штраф або 7 днів арешту з утриманням на гауптвахті.

— А як щодо кримінальної відповідальності?

— Відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби виділяють для: військовослужбовців строкової та нестрокової служби, військовослужбовців в умовах особливого періоду, воєнного стану або в бойовій обстановці. Неявка військовослужбовця строкової служби вчасно та без поважних причин на службу (у разі звільнення), з відпустки, відрядження, лікування, призначення/переведення понад три дні, але не більше як місяць. Покарання — до 2 років у дисциплінарному батальйоні або до 3 років позбавлення волі.

Самовільне залишення військової частини або місця служби, неявка без поважних причин від 3 до 10 днів, але не більше ніж місяць, скоєні повторно протягом року. Покарання — штраф; службове обмеження до 2 років; до 3 років позбавлення волі.

Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також неявка вчасно на службу без поважних причин на понад місяць. Покарання — від 2 до 5 років позбавлення волі.

Самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах особливого періоду. Покарання — від 3 до 7 років позбавленням волі.

Самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Покарання — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Незаконна відсутність до 3 днів військовослужбовця строкової служби та до 10 днів, скоєна офіцером, прапорщиком, військовослужбовцем за контрактом вперше або через рік з моменту самовільного залишення військової частини або місця служби, є дисциплінарним проступком.

— Чи буде відповідальність, якщо на неявку є поважні причини?

— Ні, такі дії не кваліфікуються за ст. 407 КК України. Причинами неявки можуть бути хвороба військовослужбовця або його родичів, стихійні лиха, аварія тощо.

— Чи буде кримінальним правопорушенням, якщо військовий самовільно залишив один підрозділ та перебуває в іншому в межах однієї військової частини?

— Ні, такі дії не є злочином. Проте, якщо підрозділи однієї частини розташовані окремо один від одного, самовільне залишення підрозділу буде вважатися протиправним.

— Кого можуть покарати за такі дії?

— Військовослужбовця строкової служби, особу офіцерського складу, прапорщика, мічмана і військовослужбовця за контрактом.

— Чим відрізняється дезертирство від самовільного залишення служби?

— Прямим умислом на ухилення від подальшої військової служби. Підтвердження прямого умислу: придбання військовослужбовцем фіктивних документів, проживання під чужим іменем, приховування своєї приналежності до військових формувань тощо.

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