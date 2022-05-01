Радість зі сльозами на очах: мешканці Харківщини не змогли стримати емоцій під час зустрічі воїнів ЗСУ після 2 місяців окупації

30 квітня до селища Кутузівка у Харківській області, яке українська армія звільнила напередодні, доправили гуманітарну допомогу. Про це повідомив губернатор області Олег Синєгубов, передає «Еспресо».

Селище Кутузівка знаходиться одразу за Окружною дорогою Харкова на вовчанському напрямку.

Місцеві жителі не могли стримати сліз, коли до них прийшли воїни ЗСУ.

За їхніми словами, окупанти руйнували будинки, виганяли з будинків та грабували. В одному із фермерських господарств російські військові влаштували штаб, тут залишили гори сміття. В окупації два місяці мешкали близько сотні людей.

«Розбите та розграбоване. Окупанти виганяли мирних жителів із власних будинків. Близько сотні людей, більшість яких — люди похилого віку, діти — два місяці жили в холодних підвалах. Без світла, газу та запасів продуктів. Але не зламалися і вистояли! Зі сльозами зустрічали наших захисників», — сказав голова Харківської військової адміністрації.

Усім людям, хто захотів евакуюватися, допомогли виїхати у безпечніші місця. Бої на Вовчанському напрямі продовжуються. Старий Салтів, Молодова, Хотомля, Шестакове, Перемога залишаються під окупантами.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Мережі з'явилася інформація про те, що під містом Ізюм Харківської області, де ворог нарощує атаки, було поранено начальника генштабу путіна валерія герасимова.

Фото: www.objectiv.tv

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