Спецслужби рф організували фейкові «звернення кримських татар» щодо війни в Україні

З початку повномасштабного наступу проти України російські окупанти наполегливо вимагали від кримськотатарських колаборантів зробити публічні заяви на підтримку кремля. А паралельно агресор злочинно готував масову депортацію кримських татар з півострова, яка мала відбутися «після досягнення завдань спеціальної операції».

Водночас явне затягування військових дій, які очевидно йдуть не за передбаченими агресором сценаріями, змушує окупантів активізувати власний тиск на кримських татар.

Угрупування окупантів, яке виношує злочинні плани фейкового «об'єднання» окупованих Криму та Херсонщини, наразі цинічно аргументує це й нібито «потребою возз'єднання кримських татар обох регіонів». Послідовне ухилення широких верств кримськотатарського народу від публічної підтримки агресора та особлива увага до утисків корінного народу Криму на міжнародному рівні змусили російську пропаганду та спецслужби активізуватися. Ймовірно, «останньою краплею» стало нещодавнє обрання кримського татарина за квотою України до членів Постійного форуму ООН з корінних народів та особлива увага квітневої сесії цього органу до фактів системного вчинення агресором воєнних злочинів проти представників кримських татар в окупованих росією Криму та районах Херсонської та Запорізької областей. Тому 30 квітня російська пропаганда оголосила про проведення у Сімферополі «з'їзду» кримських татар, який нібито «схвалив звернення» на підтримку окупаційного режиму.

За даними експертів, крім декількох кримськотатарських колаборантів, які вже багато років грають роль «активістів» на завдання російських спецслужб, на фейковий «з'їзд» було зігнане декілька десятків кримськотатарських «бюджетників».

«Делегатів» на фейковий «з'їзд» ніхто, крім ФСБ, не обирав. Захід було проведене під прямими погрозами негайного ув’язнення незгодних «учасників» за екстремістську діяльність та їх «звільнення з роботи».

А ще російська пропаганда оголосила про злочинний набір «кримськотатарських добровольців» для участі у бойових діях проти України. Не виключається, що з маси незаконно «призваних» до російського війська кримчан агресор штучно виділить саме декількох кримських татар для формування відповідної фейкової окремої структури.

Крім того, експерти попереджають, що рашисти можуть готувати провокації на захоплених у 2014-му платформах «Чорноморнафтогазу».

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter