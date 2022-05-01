У Мережі повідомили про поранення начальника Генштабу Росії герасимова під Харковом

У неділю, 1 травня, в Мережі з'явилася інформація про те, що містом Ізюм Харківської області, де ворог нарощує атаки, поранено начальника генштабу путіна валерія герасимова.

Про це написав військовий журналіст та блогер Олександр Шульман.

«НГШ ВС Росії генерал армії валерій герасимов — 300й. „Недопрацьовочка“, але теж приємно», — повідомив журналіст.

Раніше ряд видань повідомили про те, що 30 квітня ЗСУ завдали вогневого удару по передовому командному пункту російських фашистів біля Ізюма. Наголошувалося, що герасимов на той момент був біля місця удару, але, на жаль, вижив. Проте його особистий охоронець та генерал-майор окупантів Олексій Симонов перетворився на «вантаж 200».

У той же час офіційного підтвердження поранення герасимова немає — можливо, вони з'являться пізніше.

Як відомо, з початку вторгнення російських орків до нашої країни було ліквідовано багато командирів і генералів ворога. Зокрема, цього тижня внаслідок удару по скупченню окупантів у районі знаменитої Чорнобаївки на Херсонщині, «на концерт Кобзона» було відправлено одразу півсотні офіцерів РФ.

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