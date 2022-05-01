Потужно «врізали» окупантам: бійці батальйону «Сармат» рішуче відбили атаку ворога на Донбасі

На Донеччині воїни батальйону «Сармат» дали бій російським окупантам, які спробували штурмувати їхні позиції. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього вранці на горизонті з'явилася бронетехніка та піхота ворога.

«Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем із протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї», — сказано в повідомленні.

В результаті битви було знищено одного російського танка, вогневих засобів і живої сили противника.

Також не стали «розслаблятися на честь 1 травня» й українські артилеристи: вони змели бронетехніку росіян за допомогою протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) «Стугна-П».

Загалом росіяни, напевно, надовго запам'ятають «першотравневі вихідні» в Україні!

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗСУ завдали чергового удару по ворожих об'єктах на острові Зміїний. Також українські воїни на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили 9 атак ворога, знищивши 8 танків, артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, спеціальну машину та 5 автомобілів (включаючи два паливозаправники).

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