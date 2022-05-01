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Україна

«Хімічна атака» рашистів під Миколаєвом: Віталій Кім показав «битву» окупантів з українськими добривами

11:29 1 травня 2022
Віталій Кім

У Миколаївській області російські окупанти розпочали «боротьбу» з українськими добривами — їхні снаряди та ракети потрапляли до сховищ селітри та аміаку, піднімаючи в повітря стовпи диму незрозумілого кольору та провокуючи справжню хімічну атаку.

Про це написав у своєму Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Наприклад, в одному з випадків у небо піднявся стовп оранжевого диму.

Звісно, склад повітря почали перевіряти, щоб з'ясувати, чи не застосовувалася хімічна зброя. На щастя, виявилося, що вся річ у тому, що росіяни виявилися типовими «мазилами» — їхні ракети та снаряди потрапили до сховищ добрив.

«Окупанти проти українських добрив. Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте», — написав Кім.

Зазначимо, що вранці 1 травня жителі Миколаївської області у соцмережах повідомили, що чули вибухи та оприлюднили фото рожевої хмари диму.

Як відомо, у середині квітня рашисти застосували бойові хімічні речовини проти захисників Маріуполя, тоді кілька бійців дістали опіки.

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