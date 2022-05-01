Помстилися за прикордонників: ЗСУ завдали удару по острову Зміїний, знищивши масу військової техніки та 42 рашисти

У зв'язку з тим, що угруповання російських військ, що знаходиться на острові Зміїний, намагається блокувати судноплавство в Чорному морі, ЗСУ завдали чергового удару по ворожих об'єктах. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Південь».

«Черговою атакою по ворожих об'єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс „Стріла-10“, а також машину зв'язку — серверну з телекомунікаційним обладнанням. Додатково світ став чистішим на 42 рашиста» , — наголошується в повідомленні.

Крім того, на Миколаївсько-Херсонському напрямку противник втратив ще два ударні дрони «Орлан-10» і навіть цілу станцію радіоелектронної боротьби «Реппелент-1».

Не менш приємним "сюрпризом" до першотравневих свят стало і знищення російської БТР-ЗД «Скрежет», що рідко зустрічається (БТР-Д із ЗУ-23-2, використовувана ВДВ).

Схоже, що зі здобуттям Україною передової техніки від західних партнерів у росіян дійсно не залишиться жодних шансів на перемогу у війні.

Як писали «ФАКТИ», українські воїни на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили 9 атак ворога, знищивши 8 танків, артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, спеціальну машину та 5 автомобілів (включаючи два паливозаправники).

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