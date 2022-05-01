Війна забирає найкращих: у боях за Україну загинув кіборг «Багдад», який захищав Донецький аеропорт

У ніч із 30 квітня на 1 травня стало відомо про загибель українського військовослужбовця, який брав участь у боях за Донецький аеропорт (2014−2015), Руслана Боровика. Про смерть героя повідомив його знайомий Ярослав Бондаренко у Facebook .

«Руслан Боровик — Людина з великої літери. Врівноваженість, порядність і будь-якої хвилини готовність прийти на допомогу. Війна забирає найкращих…», — написав він.

Боровик двічі брав участь у місіях в Іраку у 2004−2005 роках, тому згодом і отримав позивний «Багдад» (столиця Іраку — Авт.).

Потім воїн багато років працював інкасатором у банку.

У 2014 році був мобілізований до лав ЗСУ, проходив службу у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (тепер Десантно-штурмові війська), був гранатометником, під час боїв за Донецький аеропорт отримав поранення в ногу.

"Багдад" у Донецькому аеропорту

Виживши в донецькому пеклі, воїн повернувся до мирного життя та сім'ї — дружини Людмили та двох доньок. До речі, одна з них — Ганнуся — у 2021 році у День Незалежності брала участь у Марші захисників України.

Також Боровик захоплювався фотографією. Навіть під час важких боїв він знаходив можливості зробити кілька кадрів на згадку. Виставки його робіт проходили навіть у стінах Верховної Ради.

Виставка фоторобіт

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли історію Героя України 30-річного Олега Адамовського, який загинув під час оборони Харкова, прикривши відхід товаришів по службі ціною свого життя, а також трьох танкістів-Героїв України, які відбили атаку ворога в одному з найзапекліших боїв на Київщині.

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