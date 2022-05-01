Ворог кидає у бій все нові резерви, але ЗСУ успішно тримають оборону, — Генштаб

На початок шістдесят сьомої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог продовжував активні наступальні дії у Східній операційній зоні, а також у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Проте українські воїни тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили 9 атак ворога, знищивши 8 танків, артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, спеціальну машину та 5 автомобілів (включно з двома паливозаправниками).

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське — Оріхове.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка — Новомихайлівка, а на Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

Тим часом підрозділи протиповітряної оборони України уразили 9 повітряних цілей ворога, серед яких 2 літака Су-25 та 7 БпЛА.

Нагадаємо, 30 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Одесі та обстрілів Дніпропетровської області.

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