Нові холодильники для трупів та величезні втрати серед військових: Зеленський розповів про «плани» росії у війні

У кремлі не зважають на величезні втрати російської федерації у війні і продовжують відправляти в Україну війська, які неминуче гинуть під ударами ЗСУ.

Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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«Вони втратили в боях цієї безглуздої для росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються. Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат», — сказав Зеленський.

За його словами, ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або суттєво ослаблений у березні-квітні, набирають нових людей — зі слабкою мотивацією та слабким бойовим досвідом, просто щоб добрати потрібну кількість.

«російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові „планові“ втрати очікуються генералами», — сказав Зеленський.

Він нагадав про знищення українськими силами понад 1000 російських танків, майже 200 літаків, майже 2500 бронемашин. Проте, зазначив президент, окупанти ще мають техніку в запасах і ракети для ударів по Україні.

«Але війна вже послабила росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі у параді у москві», — сказав Зеленський.

Також глава Української держави прокоментував російські ракетні удари по Одесі та обстріли Дніпропетровської області, скоєні ворогом минулої суботи.

«Сьогодні, 30 квітня, окупанти били по Дніпропетровській області, Одесі. Знову російські війська доводять, що одесити такі ж вороги для РФ, як і решта українців», — зазначив президент.

Зеленський розповів, що внаслідок ракетної атаки було знищено злітну смугу Одеського аеропорту.

«Ми її, звичайно, відбудуємо. Але Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї», — наголосив він.

Також президент констатував, що попереду ще дуже багато роботи, оскільки рашисти досі залишаються на українській землі і не визнають очевидного провалу так званої операції. Ще треба воювати та спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів з України, зазначив Зеленський.

«І ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне та всі інші тимчасово окуповані міста та громади, в яких окупанти прикидаються нібито „господарями“. Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території», — заявив президент.

Нагадаємо, напередодні він звинуватив окупантів у цілеспрямованому знищенні інфраструктури для виробництва, постачання та зберігання пального, наголосивши, що росія також заблокувала наші порти. Все це спричинило дефіцит палива на внутрішньому ринку. При цьому Зеленський запевнив, що протягом тижня, максимум — двох, буде забезпечено таку систему постачання палива в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.

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