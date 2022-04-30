Потрібні кілька умов: у РНБО праналізували можливість ядерного удару росії по Україні

В Україні відреагували на вірогідність нанесення росією ядерного удару по Україні або іншим країнам — цю тему останнім часом активно обговорюют кремлівські пропагандисти.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України відповіли на «запитання тижня»: чи справді є люди, які натискають ядерну «кнопку», яка різниця між тактичною та стратегічною ядерною зброєю та на що очікувати Україні?

«Ядерна тріада», «ракети судного дня», «зброя взаємного знищення» — це міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні морські сили, що базуються на підводних човнах, і стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, що можуть застосовувати ракети повітряного базування. Ця зброя є в росії, оскільки дісталася у спадок від СРСР для «захисту» від США. Але використання зазначеної зброї по Україні малоймовірно", — йдеться у повідомленні.

Річ у тому, що відстань між Києвом і москвою лише 750 кілометрів — удар по Україні створить загрозу й росії.

У РНБО підкреслили, що коли йдеться про можливий ядерний удар по Україні, то здебільшого передбачається тактична ядерна зброя, що є на озброєнні рф. У країни-агресора є доктрина із застосування тактичної ядерної зброї проти країн НАТО в Європі, яку вона теоретично може застосувати.

Доктрина зобов'язує:

Завдати першого «демонстраційного» удару по безлюдній території. Він може бути без жодного воєнного сенсу.

Очікувати від противника капітуляції. Якщо ж ніхто не здається, то завдають другого удару — по невеликому населенному пункту, де є скупчення військ, інфраструктурні об'єкти. Тобто вже із завданням шкоди, але без ударів по великих містах.

Третій удар — на ураження, тобто фактично початок повномасштабної війни з використанням ядерних боєголовок.

«Про узгодження запуску тактичної ядерної зброї, про певних „наближених“ до путіна людей із „кнопкою“ — це міф.

Технічно немає кнопки десь у москві, що дублює кнопку на кожному кораблі. Але застосування ядерної зброї передбачається лише під час воєнного стану, а в росії, як ми знаємо, триває „спецоперація“ і вона захищає цивільне населення», — підкреслили у РНБО і додали, що завадити можливому ядерному плану путіна може «спротив армії та людей»: «Якщо буде розуміння, що ні за яких умов Україна не допустить росію до управління країною, тим меншою стає ймовірність того, що рф застосує тактичну ядерну зброю. Тоді навіть показовий перший удар позбавляється сенсу».

Відзначаєтся, що ракета з ядерним зарядом може бути збита або ядерна боєголівка вже не спрацює. Та на місці падіння доведеться проводити дезактивацію. Через це при домовленостях постачання техніки від країн-партнерів завжди йдеться про системи ППО, які особливо потрібні Україні.

У РНБО нагадалти, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Америка та її союзники попереджають путіна — у разі застосування ядерної зброї проти України росія вже ніколи не оговтається від наслідків.

Раніше видання CNN, посилаючись на джерела, які знайомі з недавніми даними розвідки, повідомляло, що офіційні особи США більше стурбовані загрозою застосування ядерної зрої, ніж будь-коли з часів холодної війни. У той же час застосування путіним ядерної зброї в Україні назвали малоймовірним.

А колишній співробітник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що навряд чи путін використає ядерну зброю проти України, оскільки росія зацікавлена у захопленні всієї нашої території: «Навіщо перетворювати на смітник те, що ти збираєшся захопити? Подивіться на Чорнобиль. Скільки років минуло, а радіація досі є. А хімічну зброю — так, цілком імовірно. Якщо йому вдасться створити оперативне оточення нашого угруповання військ, тоді під загрозою застосування хімічної зброї для їхнього знищення він може змусити Зеленського підписати капітуляцію на умовах кремля».

Єксклюзивний матеріал «У кремлі обговорюють застосування тактичної ядерної зброї проти України, — російські інсайдери» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter