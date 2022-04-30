28 квітня з російського полону вдалося звільнити 45 українців, а 30 квітня додому повернулися ще 14 співвітчизників.

Як повідомляє віце-прем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, звільнено сімох цивільних та сімох військовослужбовців.

«Для мене цей обмін особливий: одна з жінок-військових на п'ятому місяці вагітності», — додала вона.

За інформацією віце-прем'єрки, в росії знаходяться більше тисячі заручників, у тому числі майже 500 жінок. Як повідомляє «НВ» із посиланням на ВВС, українська влада тепер відмовляється проводити обмін з росією без жінок.

«Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова… Жінок ми дістаємо мало не плоскогубцями», — зазначила вона і додала, що росіяни намагалися обміняти цивільних українців на російських військовополонених, що заборонено Женевською конвенцією.

Російська сторона, за її словами, спочатку планувала використати вивезених насильно українців для подальшого обміну, проте Україна вимагає їх повернути. Ірина Верещук повідомила, що нещодавно в Україну повернулися дев'ять цивільних із тяжкими травмами, у тому числі з ампутованими кінцівками та слідами тортур.

Нагадаємо, що перед Великоднем повідомлялося про звільнення 60 військовослужбовців, у тому числі 10 офіцерів, а також 16 цивільних осіб.

Фото Ірини Верещук із соцмереж

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