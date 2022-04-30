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Україна

У «Укрзалізниці» серйозний збій: електронний продаж квитків зупинено

16:53 30 квітня 2022
Залізна дорога

В «Укрзалізниці», яка раніше анонсувала запуск ще одного поїзда до Польщі, повідомили про невідкладні технічні роботи, через які тимчасово призупинено продаж електронних квитків, роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

«Сервіси онлайн-продажу залізничних квитків все ще недоступні, тому максимум касирів вже готові обслужити вас на вокзалах. Будьте ввічливі та зберігайте спокій, як і притаманне українцям у стресовій ситуації. Через можливі черги до кас просимо прибувати на вокзал заздалегідь, адже поїзди відправлятимуться за розкладом», — зазначили в УЗ та пообіцяли повідомити про відновлення сервісів одразу ж, як технічні роботи завершаться.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про удари росіян по інфраструктурних об'єктах, через що понад півтора десятки поїздів курсували із затримкою.

Фото Pixabay

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