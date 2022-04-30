Не до свят: на травневі у українців буде менше вихідних, ніж зазвичай

У квітні 2022 року українці не мали додаткового вихідного на Великдень, як у минулі роки — через військове становище було призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів.

Зазвичай, якщо свято припадає на вихідний день, то понеділок, який наступає за ним, оголошують неробочим, а у п'ятницю напередодні робочий день скорочують на годину. На цей раз після Великодня, 24 квітня, додатковий вихідний не оголошували.

Не буде їх і на травневі свята. Вихідними в останньому місяці весни будуть лише суботи та неділі: 1 травня, 7−8 травня, 14−15 травня, 21−22 травня та 28−29 травня.

Власне, цього року українцям особливо не до пікніків — російські війська продовжують обстріли областей, які, у тому числі, знаходяться далеко від лінії фронту, а там, де побували окупанти, людям забороняють ходити до лісів та паркових зон — територія може бути замінованою.

Небезпечними можуть бути й відвідування могил родичів на проводи — українцям радять утримуватися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях, а при оголошенні повітряної тривоги негайно пройти у бомбосховища чи укриття.

Фото Pixabay

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