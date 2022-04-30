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Україна

В ОРДЛО окупанти мобілізують навіть інвалідів, єдиний спосіб не потрапити на війну — дати хабар, — ГУР Міноборони

15:35 30 квітня 2022
Окупанти

Російські окупанти практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів з постачання «живої сили», з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони в Telegram.

«Офіційне пояснення: „у зв’язку з браком спеціалістів“. Наразі потенційні „призовники“ не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям. Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення. З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання „призовників“», — повідомили у розвідці.

Там також додали, що єдина альтернатива примусовій мобілізації — це виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи «МВС» — від 75 тис. рос. руб.

Як писали «ФАКТИ», окупанти хочуть організувати «голосування» за приєднання так званих «ЛНР» та «ДНР» до Росії, «незалежність» яких країна-агресор визнала напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну.

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