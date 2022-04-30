Уряд посилив захист дітей, які залишилися без батьків під час війни: що важливо знати

Кабмін надав статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, дітям, які під час воєнного стану проживали або перебувають на тимчасово окупованих територіях, територіях, де тривають бойові дії, або перебувають за межами України, чиї батьки не виконують свої обов’язки з причин, що неможливо з’ясувати. Такі новації передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2022 р. № 447, якою внесено зміни до чинного Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини.

— На час війни усиновлення поставили на паузу. Це довга бюрократична процедура, яка вимагає збору пакету документів і завершується отриманням рішення суду. А під час війни неможливо пройти всі стадії та виконати необхідні вимоги. Тому держава розробила механізм тимчасового влаштування дітей, — пояснює адвокатка, керівниця практики судових спорів Яна Копитіна. — Крім цього, спростили процедури влаштування таких дітей під опіку, піклування до родичів та розширили форми тимчасового влаштування.

Натомість невирішеним залишалося представництво інтересів дітей, які не мають статусу дитини-сироти, про батьків яких нічого невідомо, і яких примусово вивозять з місць бойових дій на непідконтрольні Україні окуповані території або до росії. Водночас в Україні ці діти мають родичів, які можуть про них подбати.

Проте законодавці врегулювали це питання. Під час дії воєнного стану дозволено встановити таким дітям статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, оформити над ними опіку родичами (за місцем перебування опікуна) та представляти їхні інтереси. Зокрема, вимагати їхнього повернення з окупованих територій чи території іншої держави в разі її незаконного вивезення за кордон, насамперед в росію. Також наявність опікуна, як законного представника, перешкоджатиме незаконному усиновленню українських дітей в росії".

— Які особливості встановлення такого статусу та спрощення процедури?

— Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану встановлено такі зміни:

статус дитини, позбавленої батьківського піклування надають, зокрема, дітям, батьки яких не виконують своїх обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати (через перебування батьків на території, де ведуться або велися активні бойові дії, чи на окупованій території);

факт невиконання батьками своїх обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати, фіксує в акті служба у справах дітей;

якщо немає свідоцтва про смерть або загибель батьків, цей факт не зареєстровано відповідними органами, дитина отримує статус позбавленої батьківського піклування, до моменту документального підтвердження смерті або загибелі батьків;

після закінчення воєнного стану статус дитини потрібно буде підтвердити чи спростувати документально (якщо батьки знайдуться, повернуться з полону або з території рф, куди їх примусово вивезли, то такий статус дитини буде спростовано);

надання статусу дитини-сироти чи позбавленої батьківського піклування дитині, яка перебуває на тимчасово окупованій території або за межами України та встановлення над нею опіки можливе членами сім'ї (хрещеними батьками теж) за місцем проживання/перебування опікуна, піклувальника;

під час ухвалення рішення про встановлення опіки, піклування родичами, хрещеними батьками згода дитини не потрібна;

відмінено проходження курсу навчання з виховання дітей у центрі соціальних служб для родичів та хрещених батьків, які беруть дитину під опіку, піклування;

рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, приймається районною, районною у Києві держадміністрацією, районною військовою адміністрацією або виконавчим органом міської, селищної, сільської ради за місцем проживання/перебування або виявлення дитини;

Законодавці, за словами адвокатки, дуже швидко реагують на сучасні виклики та, за можливості, усувають складнощі та проблеми, що виникають в умовах війни. І ця постанова Кабміну щодо надання дітям (зокрема тим, яких вивезли на територію рф) спеціального статусу, тому підтвердження. Війна закінчиться нашою перемогою і кожен малюк буде оточений любов'ю та турботою.

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