Недійсні СOVID-сертифікати не будуть видалятися з «Дії»: чому вони потрібні

СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії, залишатимуться в «Дії», але будуть недійсними. Раніше такі сертифікати видалялися із застосунку. Про це повідомляє Мінцифра в Telegram.

«Таке оновлення ми створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що COVID-сертифікати в Дії взаємовизнані з Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.

Як писали «ФАКТИ», українці з бустерним щепленням не завжди можуть отримати COVID-сертифікат.

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