Українцям, які виїжджають за кордон на власному авто, знову необхідно оформляти «зелену карту», — НБУ

Національний банк рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс «Зелена картка». Про це йдеться у повідомленні відомства.

Так, 28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами.

«Ми вдячні усім країнам, які із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни у більшості з них не було жодної можливості придбавати поліси „Зелена картка“, рушаючи за кордон у пошуках безпечного місця. За два місяці війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів до переміщених офісів страхових компаній та до кордону. Також вони відпрацювали оптимальні умови придбання та користування таким полісом», — прокоментувала директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.

Зазначимо, що з початку широкомасштабної агресії українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісу «Зелена картка».

Сьогодні укласти договір міжнародного страхування «Зелена картка» можна зі знижкою 50% в українських страховиків. Крім того, процес оформлення «Зеленої картки» суттєво спрощено у зв'язку з воєнним станом.

Також стало відомо, що українським біженцям, які під час війни перебувають у Польщі, продовжили можливість безкоштовного проїзду у поїздах ще на один місяць. Про це повідомляє PKP Intercity.

Безоплатний проїзд у поїздах країни діятиме до 31 травня 2022 року включно. Також загальні правила проїзду не змінилися. Як і раніше, без оплати за проїзд їздити потягами польської залізниці зможуть такі категорії біженців з України: жінки; діти віком до 18 років; чоловіки та жінки з інвалідністю незалежно від віку; всі люди старші за 60 років.

Право безкоштовного проїзду надається виключно тим, хто перетнув кордон Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року, дати повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як писали «ФАКТИ», в перші дні війни Польща почала повертати транспортні засоби українців, на яких вони намагаються виїхати з України. Це було пов'язано з відсутністю у водіїв міжнародного полісу страхування — «зеленої карти».

Пізніше українцям тимчасово дозволили перетинати польський кордон без полісу страхування.

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter