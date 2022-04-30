«Шкідлива публічність»: заступниця міністра оборони розкритикувала блогерів за публікації щодо успіхів ЗСУ

У Міністерстві оборони України закликали українців не повідомляти про результати військових операцій ЗСУ, зокрема про звільнення населених пунктів до того, як цю інформацію не оприлюднять у ЗСУ.

Як повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, противник моніторить інформацію і починає знову завдавати ударів по місцю, новини про яке були поширені.

«Не потрібно писати про звільнені села або міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Чому? Тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі, від вас ніхто не приховуватиме. Відразу буде офіційно повідомлено. Ми вже мали ці прикрі інциденти, коли звільняли Київську область. Тоді ми офіційно займали стриману позицію, тому що командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ уперед», — пише замміністра на своїй сторінці у соцмережах.



За її словами, напередодні стався показовий випадок шкідливої ​​для оборони публічності: відомий блогер вдень оприлюднив інформацію щодо звільнення села Руська Лозова у Харківській області.

«У цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, про які не треба було публічно писати. Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипалися запити і нам довелося її підтверджувати. А ввечері там почалося загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз (вечір 29 квітня. — Авт.) вже 1 загиблий та 12 поранених. Ось така ціна посту та лайків», — додала Ганна Маляр.

Раніше Ганна Маляр заявляла, що Україні дуже потрібна допомога від міжнародних країн-партнерів у вигляді протиповітряної оборони, ракет та протитанкових засобів.

Фото Генштабу ЗСУ

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