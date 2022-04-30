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Україна

Вироку можна чекати роками: названо головну проблему у переслідуванні Україною військових злочинців-рашистів

11:43 30 квітня 2022
Денис Малюська

Україна має достатньо доказів воєнних злочинів російських військ, злочину агресії, а «за певних обставин також можна констатувати наявність злочину геноциду». Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі національного телемарафону.

При цьому виносити вироки російським військовим та керівництву Росії можуть як українські національні суди, так і міжнародні інстанції. В тому числі Міжнародний кримінальний суд, трибунал, створення якого нещодавно підтримала Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), та суди інших держав.

Водночас Малюська вказав на основну проблему таких справ: вона в тому, щоб затримати винних фізично.

«Якщо це український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде в тому числі Інтерпол. Якщо це вироки, які виноситимуться МКС, то тут взагалі ще цікавіша історія, тому що його юрисдикцію підтримує більшість країн світу. І більшість країн світу не зважатиме навіть на дипломатичний захист, наприклад, Володимира Путіна чи його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС», — пояснив він.

Це, за словами Малюськи, щонайменше обмежить можливість причетних до злочинів виїздити за межі Росії.

«Безумовно, повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки — це займе щонайменше рік-півтора-два. Тому що природно завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів, як правило — це шість-вісім років і далі», — сказав голова Мін’юсту.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав події під час окупації у містечку Бородянка на Київщині «однією з найбільших трагедій в Україні». Більш докладно про звірства росіян у Бородянці читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «В окупації пекли хліб з дерті й роздавали. По сто грамів, по двісті — по скільки виходило», — мер Бородянки Георгій Єрко.

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