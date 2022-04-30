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Україна

Українців попередили про небезпеку відвідування цвинтарів найближчими днями

10:33 30 квітня 2022
Цвинтар

Українців попередили про небезпеку обстрілів противником під час поминальних днів — удари рашистами завдавалися навіть напередодні Великодня, у день сходження Благодатного вогню — тоді в Одесі загинули мати з тримісячною дитиною та вагітна жінка.

«Радониця (Проводи, Батьківська субота) в Україні цього року припадає на 3 травня, хоча у різних регіонах нашої країни є свої традиції. Проте українці найчастіше приходять вшанувати пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Тому цього року проводи проходитимуть у різних куточках України, починаючи з 30 квітня», — повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, попереджаючи про можливі провокації окупантів.

У зв'язку із цим українцям рекомендують:

  • утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на цвинтарях;
  • при оголошенні повітряної тривоги негайно пройти у бомбосховище або укриття.

Раніше міська влада Києва закликала жителів столиці відмовитися від традиційного відвідування кладовищ після Великодня.

Фото Pixabay

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