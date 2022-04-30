«Всі стали Привидами для міст, на які націлився ворог»: британська газета розповіла про подвиг 29-річного Привида Києва

У п'ятницю, 29 квітня, одна з найвпливовіших британських газет опублікувала статтю про легендарного Привида Києва.

Так The Times називає українського льотчика, який прославився, збивши за першу добу війни, розв'язаної росією проти нашої країни, шість ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 та два — Су-25. Потім український ас на своєму МіГ-29 довів кількість знищених літаків агресора до 40-ти.

The Times вдалося з'ясувати ім'я і деякі деталі біографії героя, якого, на превеликий жаль, вже немає в живих. Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, 13 березня 2022 року під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників «пішов у небо» майор Степан Тарабалка: «Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких кремль відправив бомбардувати мирні міста. За захист повітряного простору, доблесть та відвагу майору Степану Тарабалці присвоєно звання „Герой України“ (посмертно)».

Герою було лише 29 років. У Степана залишилися дружина Олена та 8-річний син Ярик.

За даними The Times, Степан Тарабалка народився у простій родині у селі Королівка на Західній Україні. Його мати Наталія згадує, що син змалку мріяв стати військовим льотчиком. Він любив спостерігати за МіГами, коли вони пролітали над їхнім будинком, і буквально марив небом. А ще хлопцеві подобалося стежити за тренуваннями десантників.

Степан домігся свого. Тарабалка закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Став льотчиком, якого називають Привидом Києва.

Називають Привидом Києва як і інших українських асів, які у повітряних боях знищують ворога. Як сказав в ефірі радіо НВ радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відповідь на запитання про чутки щодо загибелі Привида Києва: «Це чистий вкид. Ніхто не загинув бодай тому, що Привид Києва — це колектив…».

Через кілька днів журналістка сайту Цензор.Нет Віолетта Кіртока записала коротке інтерв'ю зі Привидом Києва, ім'я якого не називається з метою безпеки. Адже за кожним українським асом рашисти ведуть безперервне полювання.

«Для мене також дуже болючий кожен випадок загибелі наших пілотів , — сказав Привид Києва. — Більшість я знав особисто. Ми перетиналися на навчанні чи під час змагань. Більше того, деякі із цих чудових чоловіків пролітали над Хрещатиком під час параду до 30-річчя Незалежності країни. І під час наступу росії всі стали у стрій, всі стали примарами для тих міст, на які націлився ворог…»

Днями Привид Києва отримав особистий шеврон. Його створила українська художниця Ірина Костиренко разом із колегами. Про це вона написала у Фейсбуці. На шевроні зображено винищувач, лук зі стрілами, який символізує військову перемогу міста і вперше з'явився на гербі Києва ще 1500 року, а також тризуб.

«Отже, винищувач, тризуб, лук зі стрілою — нове уособлення повітряної могутності нашого міста. Віримо у перемогу, ЗСУ та нашого «Привида» , — написала Ірина Костиренко.

Нагадаємо, що раніше спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляв, що Привид Києва — збірний образ льотчиків однієї з авіаційних бригад.

2102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter