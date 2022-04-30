Врожайний день: ЗСУ за добу знищили 11 танків та понад 40 одиниць іншої техніки ворога, — Генштаб

Російські війська, як і раніше, роблять спроби взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, а також «пробити» сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, противник завдає авіаційних та ракетних ударів, а також обстрілює з артилерії об'єкти цивільної та військової інфраструктури у глибині території України, позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах.

Зокрема, на Слобожанському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та завдання ударів по позиціях ЗСУ: «З метою посилення угруповання противник переміщує окремі підрозділи зі складу Східного військового округу з території Білгородської області в район міста Ізюм. російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямі населених пунктів Сулігівка та Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ у Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили та засоби протиповітряної оборони».

У Східній операційній зоні росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському (в районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєвєродонецькому, де намагаються завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове та Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Проте ЗСУ стримують супротивника, бойові дії тривають.

Рашисти продовжують обстрілювати позиції українських захисників на Запорізькому напрямку, а на Миколаївському напрямку активізували повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ.

«За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак і дев'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня „Орлан-10“. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів» , — додали в Генштабі.

Раніше бійці окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали, як вони знищили запас боєприпасів рашистів, а воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади — ліквідацію техніки супротивника.

Фото Генштабу ЗСУ

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