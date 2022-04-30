Бензинова криза, спричинена гострим дефіцитом палива по всій Україні, стала однією з тем традиційного вечірнього звернення президента Володимира Зеленського до українців.

«Уряд розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є у багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. росія також заблокувала наші порти, тому миттєвих рішень для уникнення дефіциту немає. Проте чиновники обіцяють, що протягом тижня, максимум — двох, буде забезпечено таку систему постачання палива в Україну, яка зможе не допускати дефіциту», — заявив він.

Нагадаємо, що Кабмін, зокрема, вирішив, що для палива, що реалізується через мережу автозаправних станцій, буде підвищено граничний рівень торгових надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива (для дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%).) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%).

Говорячи про стан справ на фронті станом на 65-й день оборони України, Зеленський заявив, що українські захисники б'ють окупантів у всіх напрямках, де ті намагаються наступати.

«Жорстка ситуація в Харківській області. Але наші військові, наші розвідники мають важливі тактичні успіхи. На Донбасі окупанти роблять все, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські удари по інфраструктурі та житловим районам свідчать про те, що росія хоче зробити цю територію безлюдною», — сказав Зеленський і додав: «Тому захист нашої землі, захист наших людей — це буквально боротьба за життя. Для Лисичанська, Сєверодонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'їнки та всіх інших міст та громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни, у цій війні вирішується все».

Згадав він і про ракетний удар по Києву під час візиту до столиці Генсека ООН Антоніу Гутерріша, зазначивши, що ця атака була «свідомим жорстким приниженням Організації Об'єднаних Націй» з боку росії, яка залишилася «без потужної відповіді». Одна з ракет поцілила у житловий будинок — під завалами знайшли тіло журналістки «Радіо Свобода» Віри Гірич, яка стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося за час широкомасштабного російського вторгнення. «Мої співчуття всім близьким, усім рідним. Вічна пам'ять усім жертвам цієї війни!» — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по Києву також постраждали 10 людей, а ще п'ятеро були врятовані. Сам Генсек ООН зізнався, що його ця атака шокувала.

Фото Офісу президента

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