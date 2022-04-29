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Ворог намагається утримати захоплені позиції, але ЗСУ впевнено відвойовують населені пункти країни, — Генштаб

19:59 29 квітня 2022
Ворог намагається утримати захоплені позиції, але ЗСУ впевнено відвойовують населені пункти країни,&nbsp;— Генштаб

Триває шістдесят п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню, ворог продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні, намагаючись встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а на Ізюмському напрямку зоседив підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу «Азовсталь», а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.

На інших напрямах ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, а з метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА «Орлан-10».

На противагу ворожим діям захисники України тримають визначені оборонні рубежі, знищують ворога, продовжують просуватися вглиб захопленої окупантами території і звільняти населені пункти. Так, цього дня було звільнено село Руська Лозова у Харківській області. Саме звідти ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова, повідомив журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ констатували, що лише за добу, і лише на території Донецької та Луганської областей було відбито дев’ять атак ворога та знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки та зенітну установку.

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