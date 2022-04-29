Жителів Києва закликали не користуватися приватним транспортом: у чому причина

Жителів Києва закликають не користуватися приватним транспортом через брак пального на АЗС (нагадаємо, з середини березня ціну на нього зафіксували рішенням уряду України).

Такий захід потрібний для того, щоб насамперед забезпечити пальним військових, повідомили у КМДА .

«Киян просять пам'ятати про потреби армії та наших захисників і по можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, щоб забезпечити перевезення жителів, що повертаються в столицю» , — йдеться в повідомленні.

Також мешканцям української столиці пропонують альтернативу — користуватися громадським транспортом. У Києві курсують 140 автобусів на 62 маршрутах, 70 трамваїв на 16 маршрутах, 77 тролейбусів на 25 маршрутах. Приватні перевізники здійснюють перевезення 74 маршрутами загальною кількістю майже 400 автобусів. Метро працює з 06:30 до 20:00. Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

Як відомо, у Києві останні кілька днів спостерігається дефіцит палива — на АЗС воно є або в дуже обмеженій кількості, або взагалі відсутнє і заправки не працюють. А на тих, що відкрилися, оператори встановили ліміт в 10−20 літрів в одні руки. Зважаючи на кадри, які кияни та гості столиці публікують черги на АЗС, вони — величезні.

Нагадаємо, з початком вторгнення росії в Україну наша держава відмовилася від купівлі російського та білоруського палива і налагодила його постачання з країн Євросоюзу.

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