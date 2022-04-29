31.55 / 32.29 33.03 / 34.05
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Жителів Києва закликали не користуватися приватним транспортом: у чому причина

16:48 29 квітня 2022
Жителів Києва закликали не користуватися приватним транспортом: у чому причина

Жителів Києва закликають не користуватися приватним транспортом через брак пального на АЗС (нагадаємо, з середини березня ціну на нього зафіксували рішенням уряду України).

Такий захід потрібний для того, щоб насамперед забезпечити пальним військових, повідомили у КМДА .

«Киян просять пам'ятати про потреби армії та наших захисників і по можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, щоб забезпечити перевезення жителів, що повертаються в столицю» , — йдеться в повідомленні.

Також мешканцям української столиці пропонують альтернативу — користуватися громадським транспортом. У Києві курсують 140 автобусів на 62 маршрутах, 70 трамваїв на 16 маршрутах, 77 тролейбусів на 25 маршрутах. Приватні перевізники здійснюють перевезення 74 маршрутами загальною кількістю майже 400 автобусів. Метро працює з 06:30 до 20:00. Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

Як відомо, у Києві останні кілька днів спостерігається дефіцит палива — на АЗС воно є або в дуже обмеженій кількості, або взагалі відсутнє і заправки не працюють. А на тих, що відкрилися, оператори встановили ліміт в 10−20 літрів в одні руки. Зважаючи на кадри, які кияни та гості столиці публікують черги на АЗС, вони — величезні.

Нагадаємо, з початком вторгнення росії в Україну наша держава відмовилася від купівлі російського та білоруського палива і налагодила його постачання з країн Євросоюзу.

376

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Головне&nbsp;— щоб банку була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

Головне — щоб банка була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

цибуля

Цибуля не хворітиме: прості секрети вирощування

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Марина Лазебна

Намітилися проблеми: що буде з виплатою пенсій до кінця війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.