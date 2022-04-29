Звинуватять ЗСУ: рашисти можуть готувати провокації на захоплених у 2014-му платформах «Чорноморнафтогазу»

Як вже повідомляли експерти, знищення ракетного крейсера «Москва» істотно зменшило можливості агресора щодо захисту від уражень з повітря кораблів Чорноморського флоту та підконтрольної агресорові морської інфраструктури. Тому наразі основне навантаження зі злочинних обстрілів об’єктів материкової України агресор поклав на свої підводні човни та літаки стратегічної авіації.

«У такий спосіб в рамках підвищення напруженості у наближених до Молдови районах окупанти здійснили два ракетних обстріли моста у Затоці. Водночас експерти скептично оцінюють перспективи розпочатої агресором спеціальної диверсійної операції у Молдові, зокрема її наближених до Одещини окупованих росією районах. При цьому ЗСУ спроможні ефективно відповідати на ворожі провокації. Як приклад, вдале знищення та пошкодження інфраструктури окупантів на захопленому рашистами острові Зміїний в ніч на 27 квітня, — вважають експерти Асоціації реінтеграції Криму. — Зараз агресор має прямі виклики щодо забезпечення спроможностей власного гарнізону на цьому острові, а також військового використання захоплених ними у 2014 році бурових платформ „Чорноморнафтогазу“. Окупанти можуть здійснити на них провокації зі звинуваченням у цьому української армії. Водночас перебування на цих платформах підрозділів спеціального призначення Чорноморського флоту та інших військових формувань агресора робить платформи законною воєнною ціллю».

Відомо, що окупанти оголосили 26 квітня щодо цих об’єктів так званий «жовтий рівень небезпеки», але категорично відмовляються евакуювати з них персонал. При цьому російський диверсант Ігор Стрєлков (Гіркін) публічно розмірковує про перспективи знищення «Кримського мосту», а секретар ради безпеки агресора Ніколай Патрушев закликає підвищити рівень захисту інфраструктурних об’єктів «на півдні росії».

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що бойові дії можуть вестися і на території країни-агресора.

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