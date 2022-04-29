«Не наша війна»: СБУ перехопила розмову рашистів про масову втечу «хоробрих» кадировців з поля бою

путін відправляє воювати в Україну казахів та калмиків, а дагестанці та «хоробрі» тик-ток воїни кадирова, які стріляють по «беззбройних» українських світлофорах, масово відмовляються воювати і повертаються додому. Про це стало відомо із чергового аудіоперехоплення СБУ.

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Невідомий рашист розповідає другу і про величезні втрати в лавах його підрозділу — із 67 військових залишилося лише 10, при цьому ротація не відбувається.

«росія конкретно згасає. Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хто, не розбирають. Там по 5−6 стопок битком!», — каже переляканий абонент.

За його словами, сенсу у війні не бачать ні рядові, ні навіть командування.

«Тут свавілля йде! Тут просто незрозуміло взагалі нічого: за що ми воюємо, як ми воюємо», — бідкається він.

Зазначимо, що зараз в Україні пророкують поширення війни і на територію самої держави-агресора.

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