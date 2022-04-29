«Якщо є такі люди, точно переможемо!» — іспанець проїхав на мотоциклі 3000 км, щоб привезти в Україну медикаменти

Підтримка, яка вражає до сліз. Хав'єр Перес з Іспанії здолав на мотоциклі за п’ять діб 3000 кілометрів, аби доставити до України медикаменти. Таким чином чоловік вирішив підтримати нашу державу і допомогти необхідним…

«Ми несли службу на стаціонарному посту біля Любомля, що поряд кордону з Польщею. Й тут коло нас зупинився байк, ззаду якого була жовто-синя табличка з написом «Гуманітарна допомога», а поруч кілька великих мішків, — розповіла «ФАКТАМ» капрал патрульної поліції Волині Ілона Сітарук. - Ми зрозуміли, що то іноземець. Він відразу до нас: «Вuenos días!». Ми відповіли англійською. Чоловік представився Хав'єром, а далі ми спілкувались телефонами завдяки онлайн-перекладачу. Так, то було досить кумедно, незвично, але цікаво! Іноземець нам розповів, що він їде з Іспанії та привіз медикаменти для України. їх небайдужі люди кілька днів поспіль збирали у місцевому будинку культури.

За словами Хав'єра, іспанці так об’єднались задля допомоги Україні, що він називає це «фантастичною акцією солідарності».

«Я довгий час займаюсь байкерським рухом і мандрую країнами. Вирішив, що повезу сам цінний багаж. Дорога була непроста, — каже іспанець. — Відколи приїхав до Франції, дощ не припинявся ні на мить, не міг проїхати більше 800 кілометрів на день, бо краплини води перетворювались на град або сніг. Але я все одно повинен був рухатися вперед і бути дуже уважним через лід. Був випадок, коли було складно витягти мотоцикл з місця, де я спав, все замерзло, але, на щастя, пішов дощ і з допомогою людей поїхав. Після того я прибув до Варшави та провів ніч у центрі для біженців Центрального вокзалу міста. То були атмосфера смутку й занепокоєння, бо люди не знають, що станеться з їхнім життям, матері блукають із загубленими очима, як можуть, заспокоюють плач своїх дітей, деякі з них немовлята. Найбільше вразило те, що смуток відбивався на обличчі літніх людей. Я обідав і спав в імпровізованому притулку з усіма цими сім’ями, які чекали на розміщення десь у Європі».

За словами патрульної, за п’ять діб іспанець здолав 3000 кілометрів! Вже на місці з'ясувалось, що він не знає, куди далі їхати.

«Тому ми з колегами — патрульними Мар'яном Вергелесом та Андрієм Бідуном провели його до Любомльської районної лікарні, де він і вручив медикаменти. Там і заночував. Наступного дня вирушив у дорогу назад. Так як ми знову несли службу на пункті, Хав'єр зупинився коло нас, подякував за допомогу. Ми навіть пробували жартувати, фотографувались».

На прощання Хав'єр залишив свої контакти і просив передати, аби наш народ був сильним, щоб ми здолали ворога, а вони допоможуть! Якщо є настільки небайдужі люди, Україна обов'язково переможе у цій війні!

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