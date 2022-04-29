«Він був взірцем для багатьох військових»: у Дніпрі попрощалися з легендарним командиром роти

У Дніпрі відбулося прощання з бійцем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» — 25-річним командиром роти Владиславом Скворцовим з позивним «Скворець». Він загинув у боях на Харківщині.

«Цього дня я найбільше боялася. І я досі не вірю, що це сталося, — згадує колишнього друга Валерія Світла. — Він не міг загинути. Він завжди виживав, був для нас символом бойового духу України. Я завжди пам'ятатиму маленького Влада у 8 класі у зеленій сорочці, який допомагав мені з англійською мовою. Я завжди пам'ятатиму, як раділа, коли вступила на перший курс, прийшла і побачила його у своїй групі, адже завдяки йому я стала старостою! Саме він висунув мою кандидатуру! Я пам'ятаю, як він любив всесвітню історію та історію України та завжди починав дискусії з цього приводу, а потім потопав у книгах. Я пам'ятаю, як ми групою зустрічали його у 2015 році після АТО, куди він пішов у 2014 році добровольцем. Він повернувся чоловіком із великої літери, змужнів, став прикладом для всіх. Я пам'ятаю всі його історії з війни, особливо пов'язану з шевроном новоросії, який він забрав як трофей перемоги над цими тваринами. Я точно буду пам'ятати твої судочки з гречкою і салатом, і де б ти не був, ти завжди був із судочком. А після пар ходив у спортзал і на тренування. Я пам'ятаю, як ти закохався у свою майбутню дружину та матір твоєї доньки, і пам'ятаю ваше весілля. Я пам'ятаю, як ти був закоханий у все, що відбувається у твоєму житті, особливо у свою сім'ю. Я впевнена, що, коли народилася донька, ти став найщасливішою людиною на планеті. Вона твоя маленька копія. Ми зробимо все, щоб вона знала, яким Героєм був її батько. Я пам'ятаю наше останнє листування, де ти писав, що вас бомбить авіація, але ви красені, даєте відсіч, що у тебе вся амуніція і продукти є, що ви відбили Тростянець і вас там зустрічали як рок-зірок. Я пам'ятаю, як Яна з трепетом збирала тобі посилки щотижня і не могла знайти собі місце, доки ти її не отримаєш до рук».

Командир роти Владислав Скворцов

Попрощалися з Владом на Краснопільському кладовищі. Туди прийшли його родичі, друзі та побратим Володимир.

Прощання з Героєм

«Він був взірцем для багатьох військових. Не кожен кадровий офіцер може себе так поводити. Влад загинув від артилерійського обстрілу, він не почув виходи снарядів і не встиг вчасно сховатись. Біля нього „лягло“ дуже близько», — розповів «Суспільному» військовослужбовець ЗСУ Володимир.

У Владислава Скворцова залишилися дружина та п’ятимісячна донька Кіра.

Раніше на Вінниччині з військовими почестями поховали 27-річного молодшого лейтенанта Романа Вакарчука. Командир 3-го взводу 1-ї роти військової частини А 2980 загинув у бою на Херсонщині.

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