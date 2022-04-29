Не важливо, хто там воює: у Зеленського пророкують поширення війни на територію росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який раніше заявляв, що якщо Україна погодиться на укладання з росією чергової «мінської угоди», то через деякий час знову отримає війну, не виключив, що бойові дії можуть вестися і на території країни-агресора.

«Вони вважали, що ця війна десь там відбувається, а ми тут сидимо — шампанське, ікра тощо — розмірковуємо, ходимо в гості, тусуємось у нічних клубах. Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє російська федерація, однозначно перенесе бойові дії на територію росії. Адже це зрозуміло», — заявив він в інтерв'ю «Радіо Свобода» і додав: «І не важливо, хто там воюватиме. Можливо, вони там провокації свої створюватимуть, можливо, вони будуть підривати…»

За словами Подоляка, ексцеси на російських базах паливно-мастильних матеріалів, подібні до тих, що нещодавно відбувалися в російському Брянську, а також на складах зі зброєю, продовжуватимуться. «Навіть якщо Україна не буде до цього причетна, безумовно, ми з цікавістю за цим спостерігатимемо, як падає велика та потужна російська вертикаль влади», — наголосив він.

До речі, подібну думку про те, що війна вийде за межі України, висловлював й інший радник голови ОП Олексій Арестович. В інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну він зокрема говорив, що «тінь війни лягла на Молдову, у Білорусі вона вже давно лежить, і на російський регіон»: «Війна розповзається, вона не втримається ані в рамках спецоперації, ані в межах навіть кордонів України. Вона відкинула дуже серйозну тінь, і в цій тіні видно спалахи пожеж».

Нагадаємо, що останнім часом загострилася ситуація у невизнаному Придністров'ї, про необхідність пробивання до якого сухопутного коридору заявляли у росії. Зокрема, у селищі Маяк Григоріопольського району днями прогриміли два вибухи — на території радеотелецентру з ладу було виведено дві найпотужніші антени.

Фото Генштабу ЗСУ

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter