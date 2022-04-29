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Україна

«Можна дивитись вічно»: десантники показали знищення техніки окупантів

11:33 29 квітня 2022
Палаюча російська техніка

На фронті, де нещодавно ЗСУ знищили арсенал рашистів, воїни-артилеристи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, на рахунку якої — звільнення Слов'янська та селищ Луганщини, а також оборона Луганського аеропорту, продовжують успішно знищувати сили російських окупантів .

На своїй сторінці у Facebook бригада показала, що зараз відбувається у місцях битв на сході країни.

Так, виявивши за допомогою безпілотного літального апарату окупантів, які знаходяться в засідці, десантники дали точні координати побратимам-артилеристам зі своєї бригади, а ті влучно прицілилися, і за мить техніка рашистів спалахнула яскравим полум'ям.

«Як палає російська техніка — можна дивитися вічно!» — жартують у бригаді.

Завдяки зусиллям українських воїнів ворог постійно зазнає втрат, які досягли вражаючих розмірів.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що напередодні українські воїни знищили шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль і одну зенітну установку, а також п'ятнадцять повітряних цілей: один літак, п'ять крилатих ракет і дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Фото — скріншот

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