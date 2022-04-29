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Горіло потужно та красиво: воїни ЗСУ знищили склад боєприпасів рашистів

9:40 29 квітня 2022
Горіло потужно та красиво: воїни ЗСУ знищили склад боєприпасів рашистів

Бійці окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха днями знищили запас боєприпасів окупаційних військ російської федерації.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці бригади.

Відзначається, що дізнавшись про те, що ворог розмістив свої боєприпаси в одному з українських сіл, наші військові вирішили знищити їх — але намагаючись не руйнувати цивільну інфраструктуру.

Сказано — зроблено: найточніший удар миттю підняв у повітря усі смертоносні «залізяки», яким фашисти планували вбивати українців.

«Приємного перегляду! Це саме той випадок, коли страшенно красиво. Вірте у воїнів, вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо!» — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, прямо зараз в окупованому Донецьку горить нафтобаза.

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