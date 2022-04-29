В окупованому Донецьку горить нафтобаза (відео)
В окупованому Донецьку, який путін розпорядився приєднати до росії, під ранок п'ятниці, 29 квітня, спалахнула нафтобаза.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Типовий Донецьк».
Також він публікує фото та відео пожежі.
Зазначається, що причини загоряння та кількість можливих жертв не відомі, але сепаратисти намагаються традиційно звинуватити у всьому українських військових, заявляючи, що нібито ЗСУ випустили вночі щонайменше шість снарядів.
Нагадаємо, що подібні пожежі все частіше спалахують на території Росії та захоплених нею територіях — у Курській, Брянській та Білгородській областях Росії.
Фото Типовий Донецьк1024
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