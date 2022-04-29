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Україна

В окупованому Донецьку горить нафтобаза (відео)

9:20 29 квітня 2022
Пожежа

В окупованому Донецьку, який путін розпорядився приєднати до росії, під ранок п'ятниці, 29 квітня, спалахнула нафтобаза.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Типовий Донецьк».

Також він публікує фото та відео пожежі.


 

 

Зазначається, що причини загоряння та кількість можливих жертв не відомі, але сепаратисти намагаються традиційно звинуватити у всьому українських військових, заявляючи, що нібито ЗСУ випустили вночі щонайменше шість снарядів.

Нагадаємо, що подібні пожежі все частіше спалахують на території Росії та захоплених нею територіях — у Курській, Брянській та Білгородській областях Росії.

Фото Типовий Донецьк

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