Наступ Росії на Донбасі «забуксував»: ЗСУ ефективно обороняються, знищуючи ворога

На початок шістдесят п’ятої доби героїчного протистояння російському воєнному вторгненню, для стимулювання якого путін навіть направив в Україну свого начальника генштабу, ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні, здійснюючи блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу «Азовсталь». Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На противагу бездарним діям російської армії українські захисники ведуть активну маневрену оборону, а в окремих місцях — і завдають контрударів. Так, тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.

Знищено:

шість танків,

одну артилерійську систему,

дванадцять одиниць броньованої техніки,

один автомобіль та одну зенітну установку.

За попередню добу Українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей:

один літак,

п’ять крилатих ракет,

дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупанти намагають поповнити свої поріділі підрозділи на Донбасі за рахунок примусової мобілізації людей із окупованих територій Донецької та Луганської областей. При цьому у них забирають документи, щоб їх не можна було ідентифікувати у разі загибелі.

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