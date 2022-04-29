Наступ Росії на Донбасі «забуксував»: ЗСУ ефективно обороняються, знищуючи ворога
На початок шістдесят п’ятої доби героїчного протистояння російському воєнному вторгненню, для стимулювання якого путін навіть направив в Україну свого начальника генштабу, ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні, здійснюючи блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу «Азовсталь». Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На противагу бездарним діям російської армії українські захисники ведуть активну маневрену оборону, а в окремих місцях — і завдають контрударів. Так, тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.
Знищено:
- шість танків,
- одну артилерійську систему,
- дванадцять одиниць броньованої техніки,
- один автомобіль та одну зенітну установку.
За попередню добу Українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей:
- один літак,
- п’ять крилатих ракет,
- дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупанти намагають поповнити свої поріділі підрозділи на Донбасі за рахунок примусової мобілізації людей із окупованих територій Донецької та Луганської областей. При цьому у них забирають документи, щоб їх не можна було ідентифікувати у разі загибелі.109
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter