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Рано розслаблятися, треба гнати окупантів: Зеленський прокоментував ракетні удари росії по Україні

8:14 29 квітня 2022
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський упевнений, що українцям поки що рано сподіватися, що війна йде до завершення, і треба розуміти, що попереду на нас чекає довга і завзята боротьба з російськими окупантами.

Таким чином глава Української держави прокоментував ракетні удари Росії по ряду міст нашої країни у своєму відеозверненні.

«Сьогодні — відразу після завершення наших з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем переговорів у Києві до міста полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато говорить про справжнє ставлення росії до глобальних інститутів. Про спробу російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. А значить, це вимагає потужної реакції у відповідь. російські ракетні удари по Україні — по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам — в черговий раз свідчать: ще не можна розслаблятися. Не можна думати, ніби війна вже закінчується. потрібно гнати окупантів» , — заявив він.

Також, за словами президента, сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на сході нашої держави, що на Донбасі, намагається просуватися у південних регіонах.

Нагадаємо, напередодні Україна змогла повернути із рашистського полону 45 своїх громадян, у т.ч. 13 офіцерів та 20 солдат ЗСУ, п'ятеро з яких поранені. Також у списку — імена 12 цивільних українців.

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