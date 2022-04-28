У ході чергового обміну з російського полону вдалося визволити 45 українців.

Як повідомляє віце-прем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, звільнено 13 офіцерів та 20 солдатів, п'ятеро з яких поранено. Також додому повертаються 12 цивільних осіб.

Нагадаємо, що раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти шантажують рідних українців, які потрапили у полон. Так, відомій маріупольчанці, діячці у сфері дитячого кіно та телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно «КіТи» Ользі Новікової з облікового запису її сина зателефонували рашисти і зажадали 5 тисяч євро за збереження життя юнакові.

Фото Pixabay

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter