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45 полонених українців вдалося повернути до України 28 квітня, — Верещук

18:33 28 квітня 2022
Кайданки

У ході чергового обміну з російського полону вдалося визволити 45 українців.

Як повідомляє віце-прем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, звільнено 13 офіцерів та 20 солдатів, п'ятеро з яких поранено. Також додому повертаються 12 цивільних осіб.

Нагадаємо, що раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти шантажують рідних українців, які потрапили у полон. Так, відомій маріупольчанці, діячці у сфері дитячого кіно та телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно «КіТи» Ользі Новікової з облікового запису її сина зателефонували рашисти і зажадали 5 тисяч євро за збереження життя юнакові.

Фото Pixabay

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