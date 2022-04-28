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Україна

«Змушують дітей писати на зошитах Маріуполь, Ростовська область»: рашисти «кошмарять» українських школярів

22:00 28 квітня 2022
Маріуполь

Псевдомер Маріуполя Костянтин Іващенко на зустрічах з місцевими мешканцями на запитання про територіальне підпорядкування неодноразово наголошував, що місто буде приєднане до Ростовської області на росіі. До цього, за словами радника мера Петра Андрющенка, українські посадовці не ставились серйозно до слів гауляйтера. Але нині через оприлюднення планів орків щодо легалізації у складі росії це набирає геть іншого окрасу.

«Така інформація скоріш говорить про реальність планів кремля, — пише у соцмережі Петро Андрющенко. — Повідомляють, що в школі діти вже підписують зошити «Маріуполь. Ростовська область». Що тут скажеш… Невдовзі після перемоги діти в Ростові та Таганрозі будуть підписувати зошити «Таганрог Маріупольскої ОТГ Маріупольского району Азовської області, Україна».

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти планують почати примусове навчання в школах.

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